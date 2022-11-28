غانا تهزم كوريا الجنوبية بثلاثية وتحيي آمالها في التأهل بالمونديال

انتهت منذ قليل أحداث مباراة كوريا الجنوبية ونظيره غانا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بفوز غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

شهدت بداية المباراة استحواذ من جانب المنتخب الكوري وتشكيل بعض الخطورة على مرمى المنتخب الغاني إلا أن "البلاك ستارز" نجحوا في تأمين الدفاعات.

وفي الدقيقة ٢٥ تمكن المنتخب الغاني من التقدم وخطف الهدف الأول بعد ركلة حرة بالقرب من منطقة جزاء كوريا جهة اليسار نفذت عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من جوردان أيو أبعدها الدفاع بشكل خاطيء لينجح محمد ساليسو في تسديدها والتقدم لصالح المنتخب الغاني.

واصل المنتخب الغاني تفوقه وأضاف الهدف الثاني بعد عرضية من جوردان أيو من جهة اليسار قابلها محمد قدوس برأسية لتسكن يسار المرمى وينتهي الشوط الأول بنتيجة ٢-٠.

انقلبت الأمور في الشوط الثاني واستطاع المنتخب الكوري تقليص الفارق مع الدقيقة ٥٨ بعد عرضية من لي كانج إن من جهة اليسار قابلها تشو جوي سانج برأسية من الوضع زاحفا على حدود منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى وتصبح النتيجة ٢-١.

وسريعا نجح المنتخب الكوري في تسجيل التعادل بعد عرضية من كيم جين سو من جهة اليسار قابلها تشو جوي سانج برأسية لتعود كوريا مرة أخرى للمباراة.

استمرت الإثارة وتمكن المنتخب الغاني العودة من جديد للمباراة وإضافة الهدف الثالث والتقدم من جديد بعد كرة عرضية من جيدون مينساه من جهة اليسار قابلها محمد قدوس بتسديدة لتتقدم غانا ٣-٢

ومع نهاية المباراة تلقى باولو بينتو مدرب كوريا طرد في آخر ثانية بعد الاعتراض على الحكم.

حاول المنتخب الكوري كثيرا على مرمى غانا واضاع العديد من الفرص للعودة من جديد في المباراة لينتهي اللقاء بفوز غانا بثلاثية مقابل هدفين.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد غانا لثلاث نقاط والنجاح في تعويض خسارة الجولة الأولى أمام البرتغال، فيما تجمد رصيد كوريا الجنوبية عند نقطة وحيدة بعد التعادل في المباراة الأولى مع الأوروجواي.