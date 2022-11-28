قبل زيارة لـ #المملكة.. أمريكا تدعو #الحوثي لوقف فوري الهجمات على موانئ #اليمن

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، مليشيات الحوثي الإرهابية إلى وقف الهجمات على الموانئ في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الإثنين إن المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينج سيتوجه إلى المملكة وسلطنة عمان هذا الأسبوع لدعم جهود السلام في اليمن.

وأضافت: "في هذه اللحظة الحرجة، نذكر الحوثيين بأن اليمنيين يطالبون بالسلام وليس بالعودة إلى الحرب. وتحقيقا لهذه الغاية، ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري لهجماتهم على الموانئ اليمنية التي تعطل تدفق الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها، وتفاقم المعاناة في جميع أنحاء اليمن".

وكان ليندركينج زار الإمارات هذا الشهر فيما له صلة بالهدنة التي تدعمها الأمم المتحدة.