فيصل بن فرحان يستقبل نائب رئيس الوزراء في جزر البهاما

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير السياحة والاستثمار والطيران في جزر البهاما إسحاق تشيستر كوبر، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، كما تطرق الجانبان إلى فرص تكثيف التعاون في المجالات السياحية والاستثمار وذلك في ضوء رؤية المملكة 2030.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.