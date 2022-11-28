لقطة طريفة.. انقطاع التيار الكهربائي في مباراة البرازيل وسويسرا #كأس_العالم #Qatar2022 #FIFAWorldCup

شهدت مباراة البرازيل أمام سويسرا والمقامة حاليًا على ستاد 974 ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس العالم لقطة طريفة.

وانقطع التيار الكهربائي في الدقيقة 44 من عمر اللقاء لكنه لم يستمر طويلًا بهذا الشكل وعادت الأضواء من جديد إلى الملعب.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ولم يشهد الشوط الأول فرص مهدرة من جانب لاعبي الفريقين حيث انحصر اللعب في أغلب الفترات في وسط الملعب.

وشهد تأثر البرازيل بغياب نيمار دا سيلفا والغير متواجد في مواجهة اليوم بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة صربيا بالجولة الأولى والتي تسببت في عدم اكماله للقاء.