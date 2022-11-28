بعد 7 سنوات هاربا للخارج.. أمير #الكويت يعفو عن المعارض #دشتي

أعلن المعارض الكويتي عبدالحميد دشتي صدور عفو شامل عنه من قبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، موجها الشكر لقيادات دولته.

ووجه في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" الشكر للشعب الكويتي "الوفي" الذي واصل مطالباته لأن يشمله العفو الكريم ولم يبخل عليه طيلة 7 سنوات بالدعاء والتواصل والسؤال، على حد قوله.

وأكد أن كل العقوبات الصادرة ضده مشمولة بعفو الأمير، متابعا: "شكرا لكل من سأل ودعا لنا بظهر الغيب وبالعلن، أن نكون ضمن المشمولين بالعفو".

واختتم: "يعفى المتهمون بها عن تنفيذ العقوبة، أي أسقط العقوبات! وكل الأحكام الصادرة ضدي مشمولة بالمواد المشار فشكرا لله... وشكرا لأمير العفو ونائبه الأمين ولكم".

من هو عبدالحميد دشتي؟

عبدالحميد هو محام ونائب سابق في مجلس الأمة الكويتي، تخرج في الكلية العسكرية الكويتية عام 1974 حيث بدأ حياته كطيار وتدرج في مناصب عدة في المجال العسكري بالقوة الجوية والدفاع الجوي حتى استقال من الخدمة العسكرية عام 1982م.

أُسقطت الحصانة عنه بواسطة مجلس الأمة الكويتي ثم أُحيل للمُحاكمة في قضيتي الإساءة للقضاء الكويتي والإساءة للسعودية والبحرين وحُكم عليه غيابيًا بـ14 سنة.

صدر في 20 ديسمبر 2017 حكم جديد يقضي بحبس النائب السابق عبد الحميد دشتي الهارب من تتفيذ احكام السجن، لمدة 5 سنوات إضافية، وبذلك يرتفع إجمالي أحكام السجن بحقه لتصل إلى 55 سنة، معظمها صدرت غيابيًا لعدم وجوده في الكويت.