الجبير يعقد اجتماعاً مع لجنة الشؤون السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي

عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، اجتماعاً مع لجنة الشؤون السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي برئاسة رئيسة اللجنة السفيرة دولفين بروك، وبمشاركة المديرة العامة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هيلين لو جال، وعددٍ من أعضاء اللجنة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات وفي ضوء رؤية 2030، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق الاجتماع إلى موضوع الحفاظ على البيئة ومواجهة التغير المناخي وقضايا الطاقة وجهود المملكة الحثيثة تجاه الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي محلياً وإقليمياً ودولياً بما فيها مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الاخضر".

حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي.