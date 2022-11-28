الاتحاد الكاميروني يقرر إيقاف أونانا مؤقتا

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إيقاف أندري أونانا حارس مرمى المنتخب بشكل مؤقت

ريجوبير سونج مدرب الكاميرون كان قد اسبتعد أونانا عن مواجهة أواوجوراي بسب خلافات بينهما حسب بعض التقارير الصحفية

وتعادل منتخب الكاميرون مع صربيا بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة الثانية من كأس العالم 2022

وقرر الاتحاد الكاميروني في بيان عبر حسابه على تويتر إيقاف اللاعب بشكل مؤقت والتأكيد على سونج وطاقمه الفني

وجاء بيان الاتحاد الكاميروني كالآتي

"الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يعلم الجميع أنه بناء على قرار ريجوبير سونج المدير الفني للأسود غير المروضة، تم إيقاف اللاعب أندريه أونانا مؤقتا من المجموعة لأسباب تأديبية"

"الاتحاد الكاميروني يؤكد دعمه الكامل للمدرب وطاقمه الفني، كونهم يطبقون سياسة الاتحاد التي تستهدف الحفاظ على الالتزام والتضامن والتكامل والتماسك داخل المنتخب"

"الاتحاد يؤكد التزامه بخلق أجواء مسالمة لأجل الفريق وتوفير ما يلزم لتقديم الأداء المتميز"

ويحتل منتخب الكاميرون المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطة واحدة وبفارق نقطتين عن صربيا صاحبة المركز الثاني