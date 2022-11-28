تحت شعار “همة طويق” الأضخم عالميًا.. أرض الصياهد تتجهز لاحتضان النسخة السابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

تستعد أرض الصياهد لاحتضان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، والذي ينطلق تحت شعار "همة طويق" في حدث يعد الأكبر من نوعه والأضخم من حيث عدد المشاركين والجوائز عالميًا.

وستشهد بداية المهرجان دخول فئة الفحل وإنتاجه للوني المجاهيم والحمر يوم الثلاثاء 29 نوفمبر، حيث تستعرض أمام لجنة التحكيم في اليوم الأول من انطلاقة فعاليات المهرجان في الأول من شهر ديسمبر.

وكانت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل قد جدولت مسابقات الإبل في نحو 75 شوطًا تنافسيًا لجميع الألوان "المجاهيم، والصفر، والشقح، والحمر، والوضح، والشعل، وأصايل، وسواحل"، وتشمل المسابقات (الفردي والجمل والفحل وإنتاجه "والمفاريد قعدان وبكار")، حيث تتنافس فئات الجمل على مسابقة نخبة النخبة وبريق المؤسس وشلفا ولي العهد وشوط البداوة المستحدث مؤخرًا في هذه النسخة وشوط "نورة" المخصص لمشاركات النساء؛ بالإضافة إلى مسابقات الطبع والهجيج، كما تتضمن منافسات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل التي تمتد على مدار 45 يومًا متواصلة أشواط سباق الهجن .

وتأتي إقامة المهرجان إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المشرف العام على نادي الإبل؛ حرصًا منه "حفظه الله" على دعم قطاع الإبل وحفاظًا على الموروث الشعبي.