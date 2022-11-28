الأخضر يواصل اعداده للقاء المكسيك ورينارد يتحدث للإعلام

واصل المنتخب الوطني اليوم الاثنين تدريباته في مقر إقامته في دولة قطر، استعدادًا لمواجهة منتخب المكسيك بعد يوم غدٍ الأربعاء على استاد لوسيل، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022™ .

ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب منتجع سيلين" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد" بدأت بتمارين الإحماء، قبل أن يجري مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، أكتفى اللاعب "محمد كنو" بتمارين استرجاعية برفقة المعد البدني، فيما واصل اللاعب "محمد البريك" برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.

ويختتم "الأخضر" يوم غدٍ الثلاثاء استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الخامس مساءً على "ملعب منتجع سيلين"، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

من جهة أخرى، يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني "إيرڤي رينارد" غدٍ الثلاثاء عند الساعة السابعة والنصف مساءً مؤتمرًا صحفيًا في مركز قطر الدولي للمؤتمرات ( QNCC )، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب المكسيك.