طبيب بمستشفى الملك فيصل التخصصي: الورم الدماغي أصبح ظاهرة في #المملكة

أكد الدكتور حمود الدهش، استشاري جراحة الأعصاب بمستشفى الملك فيصل التخصصي، أن الورم الدماغي أصبح ظاهرة في المملكة.

وقال الدهش في مقابلة تلفزيونية مساء اليوم الإثنين: "نستقبل سنويًا 600 حالة مصابة بالورم الدماغي في مركز العلوم العصبية".

وأضاف أن تقنية العلاج الإشعاعي مهمة في علاج أورام الدماغ بعد استئصال الورم حتى لا يعود، مشيرا إلى التقنية الحديثة قلصت رحلة علاج المريض من 6 أسابيع إلى ثلاثة أيام.

وأشار إلى أن أورام الدماغ أسبابها كثيرة أغلبها مكتسبة وبعضها أمراض وراثية ويتم التعرف عليها في مراحل مبكرة عند الأطفال.