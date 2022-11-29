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أخبار دوليّة

بأغلبية 149 صوتاً.. #البرلمان الفرنسي يعلن تأييد التظاهرات ضد السلطات الإيرانية

29 نوفمبر 2022 · < 1 minute
الاحتجاجات في إيران
الاحتجاجات في إيران

أصدر البرلمان الفرنسي بيان إدانة واستنكار ضد حملات القمع التي تشنها السلطات الإيرانية ضد المشاركين في التظاهرات التي تخرج بشكل شبه يومي في أنحاء إيران.

ودعا البرلمان الفرنسي الحكومات الأوروبية إلى ممارسة مزيد من الضغوط على إيران للتحقيق في وفاة مهسا أميني، التي توفيت وهي قيد الاحتجاز في طهران شهر سبتمبر الماضي.

وأقر النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع قرارا غير ملزم يؤيد المتظاهرين، بأغلبية 149 صوتا، دون معارضة.

كما أدان البيان الفرنسي أيضا القوانين والقواعد المقيدة لحقوق المرأة والأقليات في إيران، كما طالب بالإفراج عن سبعة فرنسيين محتجزين هناك.

 

 