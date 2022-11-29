بأغلبية 149 صوتاً.. #البرلمان الفرنسي يعلن تأييد التظاهرات ضد السلطات الإيرانية

أصدر البرلمان الفرنسي بيان إدانة واستنكار ضد حملات القمع التي تشنها السلطات الإيرانية ضد المشاركين في التظاهرات التي تخرج بشكل شبه يومي في أنحاء إيران.

ودعا البرلمان الفرنسي الحكومات الأوروبية إلى ممارسة مزيد من الضغوط على إيران للتحقيق في وفاة مهسا أميني، التي توفيت وهي قيد الاحتجاز في طهران شهر سبتمبر الماضي.

وأقر النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع قرارا غير ملزم يؤيد المتظاهرين، بأغلبية 149 صوتا، دون معارضة.

كما أدان البيان الفرنسي أيضا القوانين والقواعد المقيدة لحقوق المرأة والأقليات في إيران، كما طالب بالإفراج عن سبعة فرنسيين محتجزين هناك.