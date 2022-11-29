الاتحاد الأوربي يعتزم فرض الحزمة التاسعة من #العقوبات على #روسيا

تعتزم دول الاتحاد الأوربي فرض عقوبات جديدة على روسيا خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويناقش الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة ضد روسيا في اجتماع استثنائي، على جدول أعمال الاجتماع.

وستجري مناقشة "قرار المجلس والقرار المتعلق بالتدابير التقييدية فيما يتعلق بأعمال روسيا المزعزعة لاستقرار الوضع في أوكرانيا"، وبناء على نتائج المناقشة، يمكن الاتفاق على عقوبات جديدة على المستوى الوزاري من خلال توقيع قرار جديد.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يعد الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا "بأقصى سرعة ممكنة".