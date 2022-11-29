الأرصاد: #أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان #السيول في 4 مناطق اليوم #عاجل

قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، إن صور الرادار توضّح الآن أجزاء من مناطق ‎تبوك ‎الجوف ‎والحدود الشمالية ‎والمدينة المنورة تشهد أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

هطول أمطار رعدية

وتوقع المركز ، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة حائل، الجوف، الحدود الشمالية.

المناطق المتأثرة بالحالة الجوية

وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق ومن ثم تمتد مساءً لتشمل منطقة مكة المكرمة والأجزاء الساحلية منها, كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة وأجزاء من منطقة القصيم.