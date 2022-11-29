إصابة 7 أشخاص في #حادث تصادم بطريق #الباحة_الطائف #عاجل

إصيب 7 أشخاص في حادث تصادم أمام الفحص الدوري طريق الباحة الطائف.

وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة بلاغاً عن حادث تصادم في تمام الساعه 09:33 صباح اليوم على الرقم الموحد 997 الموقع امام الفحص الدوري طريق الباحة الطايف .

و تم توجيه اربع فرق اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع والقائد الميداني حسب البلاغ الوارد وعند وصول اول فرقه للموقع تبين سبع اصابات بالموقع تم التعامل معها حسب البرتكول الاسعافي تم نقل اصابتين خطيره وثلاث اصابات متوسطه واصابه بسبطه نقلت جميعها لمستشفى الملك فهد بالباحة