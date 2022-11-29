الأرصاد: عواصف رعدية وأمطار غزيرة على هذه المناطق حتى السادسة مساءً

حذر المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية بأمطار غزيرة على عدة مناطق، حتى السادسة مساء اليوم.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، تشمل: «الفقرة- المسيجيد- بدر- طاشا»، وذلك حتى الثالثة عصر اليوم.

وتوقع «الأرصاد» هبوب عواصف رعدية رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الجوف، تشمل: «دومة الجندل- سكاكا»، وذلك حتى الخامسة مساء اليوم.

وتضمنت توقعات المركز الوطني للأرصاد هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على «طريف» في منطقة الحدود الشمالية، حتى الرابعة عصر اليوم، فيما يتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة، تشمل: «العويقيلة- حزم الجلاميد- رفحاء- عرعر»، حتى السادسة مساء اليوم.