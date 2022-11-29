مصادرة أكثر من 4 أطنان من الخضروات والفواكه وإزالة كافة البسطات والمخالفة في #جدة

أسفرت جهود أمانة محافظة جدة بنطاق بلدية الجامعة، عن مصادرة أكثر من 4 أطنان من الخضروات والفواكه, وذلك ضمن أعمال الرقابة لمنع المخالفات والحد من الظواهر السلبية على الطرق وداخل الأحياء السكنية.

وأوضح رئيس بلدية الجامعة عبدالله مباركي، أن البلدية واصلت أعمالها الرقابية خلال الأيام الماضية للحد من ظاهرة "البيع العشوائي", وذلك ضمن خطة تستهدف رصد الباعة الجائلين في الطرقات والساحات وداخل الأحياء السكنية، حيث جرى مصادرة 4 أطنان من الخضروات والفواكه ، وإزالة كافة البسطات والعربات المخالفة.