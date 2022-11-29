قبل إعلان #بيانات_التضخم.. #الدولار يتراجع و #اليورو يصعد

واصل الدولار التراجع أمام عدد من العملات الأخرى، اليوم الثلاثاء، وفقد بعض المكاسب التي سجلها في ختام الجلسة السابقة، وسط المخاوف المتزايدة بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا في الصين، وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة العملات، 0.4 بالمئة إلى 106.19.

بيانات التضخم

من جهته، ارتفع اليورو مع ترقب بيانات التضخم المقرر صدورها غدًا الأربعاء، 0.4 بالمئة إلى 1.0380 دولار بالقرب من أعلى مستوى في خمسة أشهر.

ذروة التضخم

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كرستين لاجارد: إن التضخم في منطقة اليورو لم يبلغ ذروته بعد، وإنه ربما يرتفع بأكثر من المتوقع حاليًا، ملمحة إلى سلسلة من زيادات أسعار الفائدة مستقبلًا.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر نوفمبر، غدا الأربعاء، وتوقع خبراء اقتصاديون أن يصل التضخم إلى 10.4 بالمئة على أساس سنوي.

أسعار المستهلكين

وأظهرت بيانات، أمس، ارتفاع أسعار المستهلكين في إسبانيا خلال 12 شهرا حتى نوفمبر 6.8 بالمئة، بوتيرة أبطأ مقارنة بالزيادة خلال 12 شهرا حتى أكتوبر التي بلغت 7.3 بالمئة، ومن المتوقع صدور بيانات التضخم من إسبانيا وألمانيا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

موقف الإسترليني

وارتفع الدولار الأسترالي أيضا 1.2 بالمئة إلى 0.6734 دولار، وزاد الدولار النيوزيلندي أيضا 1.3 بالمئة إلى 0.6239 دولار، وعزز الجنيه الإسترليني موقفه أمام الدولار مرتفعا 0.7 بالمئة إلى 1.2046 دولار.