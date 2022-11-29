طرح أكثر من 25 فرصة استثمارية في #جازان عبر منصة #فرص

طرحت أمانة منطقة جازان أكثر من 25 فرصة استثمارية في مدينة جيزان ومختلف محافظات المنطقة، عبر منصة «فرص»، بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين لإقامة المشاريع الترفيهية والمتنزهات، ومشاريع الخدمات، وتأجير المعدات الترفيهية، وإقامة الفعاليات، وغيرها.

وجاء إطلاق أمانة جازان لهذه الفرص الاستثمارية في أبرز الوجهات والمواقع السياحية بمنطقة جازان، دعماً للسياحة واستعداداً لإقامة مهرجان شتاء جازان 2023, الذي سيشهد نقلة كبيرة على مستوى الفعاليات المنفذة وشموليتها لجميع محافظات المنطقة.

وشدد أمين منطقة جازان المشرف العام على مهرجان شتاء جازان، المهندس يحيى الغزواني، على أهمية مواكبة المرحلة والاستعداد لاستقبال المتنزهين والسياح من داخل المنطقة وخارجها، وتهيئة الوجهات السياحية في المنطقة بمختلف تضاريسها ومواقعها، وتعزيز الجانب الاستثماري في المنطقة، وجلب الاستثمارات والمشاريع النوعية في مجال الترفيه والسياحة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.