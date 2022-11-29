الناتو: #بوتين يستخدم الشتاء سلاحا في #الحرب_الروسية_الأوكرانية

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستخدم الشتاء سلاحا في الحرب؛ لأن قواته تفشل في ساحة المعركة – بحسب وصفه - ، موضحًا أن أعضاء الحلف سيكثفون مساعداتهم لأوكرانيا.

البنية التحتية

وقال ستولتنبرج، قبل اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بوخارست، اليوم الثلاثاء: "قدمنا مولدات كهربائية وقطع غيار، ويساعد الحلفاء في إعادة بناء البنية التحتية المدمرة"، مؤكدًا أن الاجتماع سيكون منتدى لزيادة المساعدات الغربية لإعادة بناء البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

تداعيات الحرب

وشدد على أنه من حق أوكرانيا الدفاع عن نفسها، وأن تداعيات الحرب ستدوم لسنوات طويلة، وروسيا تفشل في حربها على أوكرانيا، مضيفًا: "دولنا تدفع ثمنا باهظا من جراء حرب أوكرانيا".

سيادة أوكرانيا

وأكد ستولتنبرج ضرورة ضمان سيادة أوكرانيا واستمرار دعمها، لافتًا إلى أن الحلف لن يتراجع أبدا عن دعم كييف.

هجمات صاروخية

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن روسيا ستشن بالتأكيد هجمات صاروخية جديدة على بلاده، مطالبًا قوات الدفاع والمواطنين بضرورة الاستعداد للعمل معا لتحمل العواقب.

قنابل دقيقة

وتدرس وزارة الدفاع الأمريكية، اقتراحا لتزويد أوكرانيا بقنابل دقيقة صغيرة ورخيصة يتم تثبيتها على صواريخ متوفرة بكثرة، ما يسمح لكييف بتوجيه ضربات خلف الخطوط الروسية.