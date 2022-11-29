هذه شرط قبولها.. #الموارد_البشرية تستعرض إجراءات إضافة زوجة المواطن الخليجية بـ #الضمان_الاجتماعي #عاجل

استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط وإجراءات إضافة الزوجة الخليجية تابعاً لزوجها سعودي الجنسية بنظام الضمان الاجتماعي المطور.

وأوضحت الوزارة أن عملية الإضافة تتم من خلال التسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية بعد الرفع بطلب التحويل إلى القائمة المستثناة بالنظام، والتحقق من توفر الاشتراطات التي يتم طلبها ومن ثم الدخول على المنصة واستكمال إجراءات التسجيل.

وأشارت الموارد البشرية إلى أنه في حال كانت الزوجة تحمل إقامة برقم حدودي لا يمكن قبولها بالمنصة ويجب عليها استخراج إقامة صحيحة تبدأ برقم 2 ليتم قبولها.