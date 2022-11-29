بمساحة مليون متر.. تفاصيل إقامة مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في المملكة

أبرمت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية اتفاقية مع شركة «سير»، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، لشراء الشركة أرض بقيمة 359 مليون ريال في المدينة، لاستخدامها لإقامة منشأة تصنيع السيارات الكهربائية، على مساحة تزيد عن مليون متر مربع، في الوادي الصناعي، وبالقرب من ميناء الملك عبدالله.

ويوفر المصنع فور اكتمال أعمال البناء آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة سيتم تخصيص معظمها للكفاءات المحلية.

وتعتزم شركة «سير» تنفيذ مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة «فوكسكون»، لتصنيع مجموعة متنوعة من سيارات السيدان، وسيارات الدفع الرباعي ذات التقنيات المتطورة، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال عام 2025، في منشأة «سير» بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وسيتم بناء المصنع وفق أفضل المعايير العالمية وأحدث التقنيات لضمان كفاءة التصنيع، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، مع الحفاظ على الموقع خاليًا من النفايات والمخلفات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جيمس ديلوكا, إنه تم اختيار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتنفيذ المشروع، لما تتمتع به من موقع إستراتيجي وخدمات لوجستية عالمية المستوى، مع إمكانية الوصول الفعّال لموردينا المحليين والدوليين.

وأضاف: «كما أن الموقع مثالي لتأسيس وتطوير الكوادر البشرية المستقبلية، لذلك فإن المدينة سوف تحتضن هذا المصنع، حيث يتم العمل على إنشاء أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة والمنطقة بشكل عام، وبالتالي المساهمة بطريقة فعالة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030».

وشدد على أن تأسيس الشركة يأتي تماشياً مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الواعدة في المملكة، ومنها قطاع المركبات، إضافة لإيجاد فرص مواتية لنمو وتنويع الاقتصاد السعودي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، المطوّر الرئيس لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، سيريل بيايا، إن شركة «سير» تساهم في صياغة تاريخ جديد، عبر بناء أول مصنع سعودي لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية والمنطقة بصورة عامة، في إطار سعي المدينة لتكون جزء من تحقيق رؤية المملكة 2030، ومركزاً عالمياً للصناعات.

وأضاف أن المدينة تهدف لإنشاء مركزٍ لصناعات السيارات الكهربائية، التي تقوم على الابتكار، وتضع الاستدامة في صميم اهتماماتها، متطلعاً لرؤية سيارات أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة تصنَع في مصنع «سير» خلال الأعوام القادمة، والافتخار بالقدرات الوطنية على المساهمة في مشروع رائد وإستراتيجي يدعم العديد من جوانب رؤية 2030.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تتوافق مع إستراتيجية مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي ترتكز على جذب المستثمرين والمطورين والمشغلين العالميين لتنفيذ مشاريعهم وتحقيق تطلعاتهم في المدينة، ما سيساعد على تطويرها بشكل أسرع.