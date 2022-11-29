الدفاع_المدني: لم نسجل أي خسائر رغم #الأمطار الغزيرة

أكد العقيد محمد الحمادي، المتحدث باسم الدفاع المدني، عدم تسجيل أي خسائر، على الرغم من وجود حالات أمطار غزيرة في مختلف مناطق المملكة.

وقال «الحمادي» في تصريحات تلفزيونية على قناة «الإخبارية»: «لا توجد خسائر حتى الآن ولله الحمد، رغم وجود أمطار غزيرة في مختلف مناطق المملكة».

وأضاف: «نفذنا أعمال إنقاذ خفيفة، ولم يتم تسجيل أي خسائر، نظرًا لتعاون الجميع واستجابته للتنبيهات والإرشادات التي أطلقها الدفاع المدني».

ودعا المواطنين لاستمرار إتباع هذه الإجراءات الوقائية والإرشادات، حتى بعد انتهاء الحالة المطرية، خاصة مع وجود نواتج للأمطار، وتوقعات هطول الأمطار رعدية على مناطق المملكة، حتى يوم غد الأربعاء، وفقًا لما ذكرته الأرصاد.

وكشف عن انتشار فرق الدفاع المدني والإسناد والدعم بشكل واسع، بالتزامن مع عقد لجان فورية في المناطق التي تتعرض لها الحالة المطرية، لتسخير كافة جهود الجهات الحكومية لتنفيذ أعمال الدفاع المدني.