عامل الإغاثة البلجيكي المعتقل في #إيران يبدأ إضراباً عن الطعام

بدأ أوليفييه فانديكاستيل، عامل الإغاثة البلجيكي المعتقل في إيران من فبراير الماضي، إضراباً عن الطعام، احتجاجا على ظروف اعتقاله في طهران.

ونددت أسرة «فانديكاستيل» في بيان جديد، اليوم، بالظلم الوحشي للنظام الإيراني، مطالبة العالم للتدخل من أجل إنقاذ ابنها المعتقل في طهران منذ شهور.

واستنكرت العائلة في أكثر من بيان سابق بظروف الاحتجاز الصعبة لابنها، مشيرة إلى أنها تخشى من انعكاس ذلك سلباً على صحته.

وأوضحت أن «أوليفييه محتجز في زنزانة تحت الأرض دون نوافذ، مع فتحة في الحائط فقط للتهوية»، مشددة على أن «مشاكله الصحية والعلاجات التي يتلقاها لا تسمح بوقف تكوين أكياس دم في أصابع قدميه وفقدان أظافره».

وبحسب وزير العدل البلجيكي، فينسان فان كويكنبورن، اعتقل «فانديكاستيل» في 24 فبراير الماضي، داخل العاصمة الإيرانية طهران.