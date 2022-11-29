جمهور #الأخضر يُبهر مشجعي #المونديال بأطول مسيرة في #لوسيل

أجواء كرنفالية رائعة وأداء تشجيعي غير مسبوق قدمه جمهور المنتخب الوطني لكرة القدم في درب «لوسيل»، اليوم، وذلك بأطول مسيرة ضمن فعاليات بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره المكسيكي، في العاشرة مساء غداً الأربعاء، ضمن الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة، التي قد تكتب تأهلاً تاريخياً لـ«الأخضر».