السنغال إلى دور ثمن النهائي لكأس العالم بعد الفوز على الإكوادور

خطف المنتخب السنغال بطاقة التأهل لدور الـ16 من كأس العالم بقطر 2022 بعدما تفوق على الإكوادور بثنائية لهدف وضعته في وصافة المجموعة خلف هولندا أول المتأهلين في المجموعة الأولى.

شهد شوط اللقاء الأول استسلام من الإكوادور للتعادل مقابل رغبة وسعي سنغالي للتقدم، الذي استطاع بالفعل الوصول لمرمى الإكوادور مع الدقيقة 44 عن طريق ركلة جزاء سجلها إسماعيلا سار، ليقود أسود التيرانجا للتقدم في شوط اللقاء الأول، ويجعلهم أقرب بخطوة للتأهل للدور التالي.

ومع إنطلاق الشوط الثاني انقلبت الآية، حيث بدأت السنغال تدافع وتحافظ على الهدف فيما حاول الإكوادور الوصول للمرى وتسجيل التعادل الذي سيكون كافٍ بالنسبة لهم لخطف بطاقة التأهل، وبالفعل مع الدقيقة 68 استطاع المنتخب الإكوادوري تسجيل التعادل من ركنية تابعها كايسيدو في مرمى ميندي.

ولكن قبل أن يكمل المنتخب الإكوادوري فرحته بالهدف استطاع خاليدو كوليبالي تسجيل التقدم مرة أخرى للسنغال بعدما تابع كرة تائهة بين الدفاعات والهجوم ليسددها ويسجل التقدم مرة أخرة في الدقيقة 70 من عمر اللقاء. ليعود كل شيء كما كان في بداية الشوط الثاني، حيث يحاول الإكوادور ويحارب السنغال تلك المحاولات.

وفي نهاية المطاف، إنتهت المباراة بنهاية إفريقية سعيدة حيث استطاع السنغال اقتناص الثلاث نقاط التي قادته لوصافة المجموعة الأولى وبالتالي التواجد في دور الـ16 في إنتظار نتائج مباريات المجموعة الثانية اليوم في التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة لتحديد الطرف الثاني لمباراة السنغال في دور ثمن النهائي حيث يلاقي متصدر المجموعة الثانية.