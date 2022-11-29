هولندا تهزم قطر بهدفين وتتأهل لدور الـ16 بكأس العالم

انتهت منذ قليل أحداث مباراة هولندا وقطر ضمن منافسات الجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات بكأس العالم بفوز الطواحين الهولندية بهدفين مقابل لا شيء.

بدأ الشوط الأول بهدوء في ظل استحواذ من جانب المنتخب الهولندي على مجريات اللقاء دون تشكيل خطورة كبيرة على مشعل برشم حارس المنتخب القطري.

وفي الدقيقة 29 سجل منتخب هولندا هدف التقدم عن طريق تمريرة من كلاسين إلى جاكبو الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة رائعة سكنت الشباك لتصبح النتيجة 1/0.

استمرت المحاولات من جانب المنتخب الهولندي لمحاولة اضافة الهدف الثاني مع بعض المحاولات على استحياء من جانب المنتخب القطري لينتهي الشوط الأول بتقدم هولندا بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني واصل المنتخب الهولندي تفوقه واستطاع إضافة الهدف الثاني عن طريق فرينكي دي يونج لاعب وسط الفريق بتسدية قوية لتصبح النتيجة 2/0.

ومع الدقيقة 68 سجل المنتخب الهولندي هدفا آخر إلا أن الحكم ألغاه بسبب وجود لمسة يد على ستيفين بيرجيس لتستمر النتيجة 2/0 للطواحين الهولندية.

استمر الهدوء على المباراة وعلى الرغم من تحسن اداء قطر في الشوط الثاني إلا أن اللاعبين لم يقدموا خطورة على مرمى المنتخب الهولندي لينتهي اللقاء بفوز هولندا بهدفين مقابل لاشيء.

وبتلك النتيجة يتأهل منتخب هولندا لدور الـ16 بشكل رسمي على رأس المجموعة برصيد 7 نقاط بواقع فوزين على قطر والسنغال وتعادل أمام الاكوادور بالجولة الثانية.