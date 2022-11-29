إدارات التعليم تدعو “كوادرها الإدارية” بسرعة المراجعة في هذه الحالة #عاجل

وجهت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات جميع موظفيها (الكوادر الإدارية) “بنين وبنات” بسرعة مراجعتها (إدارة قسم الموارد البشرية) في إدارته التعليمية عند ظهور إحدى الحالات التالية لديهم لمعالجتها بشكل عاجل.

وجاءت الحالات كالتالي:

أولا: من يستحق الترقية ويظهر له إشعار في بطاقة الترقية (لا تستحق الترقية).

ثانياً: من يوجد لديه اختلاف في (مقر الوظيفة _ الرقم الوظيفي) بين سجلات نظام فارس وسجلات وزارة الموارد البشرية

والتنمية الاجتماعية.

ثالثاً: عدم وجود وظيفة في سجلات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعدم القدرة على التوثيق.

رابعاً: عدم وجود منصب للموظف في نظام فارس.

خامساً: طلب تعديل تاريخ بداية الخدمة في نظام فارس.