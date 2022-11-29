البنتاغون : نمتلك أدلة على وجود قوات إيرانية في #القرم

أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، أن “البنتاغون” يمتلك أدلة على وجود قوات إيرانية مشاركة في الحرب الروسية الأوكرانية خاصة في القرم.

وقال إن طهران تواصل مساعدة روسيا ويوجد مستشارون إيرانيون على الأرض، مشيرا إلى أن المساعدات الأمريكية الأخيرة لـ"كييف" تضمنت مجموعة أنظمة دفاع جوي.

وأضاف البنتاغون أنه يوجد خيار تزويد أوكرانيا بمنظومة "باتريوت" محتمل، متابعا: “اتفقنا على إيجاد آلية تنسيق لإيصال الدعم لأوكرانيا”.

وتابع البنتاغون: “الأولوية حاليا تتمثل بمساعدة أوكرانيا لمواجهة الهجمات الصاروخية والمسيرات.. قيمة المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا بلغت 19 مليار دولار”.

وفي السياق ذاته أكد حلف الناتو أنه ليس جزءًا من الحرب لكن سنواصل تقديم المساعدات لأوكرانيا، متابعا: “كل دول الحلف تؤكد استمرار دعم أوكرانيا مهما تتطلب الأمر ولن تتراجع”.