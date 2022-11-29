رينارد: كل مباراة مختلفة عن الأخرى.. ونحترم المكسيك

تحدث الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب الوطني عن مواجهة الأخضر أمام المكسيك غدًا الأربعاء في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لكأس العالم.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي :" عندما تسنح لك الفرصة للعب المونديال، يجب أن تتذكر ذلك إلى الأبد، خاصة في ظل حضور 80 ألف مشجع، وحصولك على بطاقة التأهل يعني لك الكثير".

وتابع :" المكسيك لم يتمكنوا من تسجيل أي هدف حتى الآن.. نحترم الجميع بما فيهم منافسنا غدا".

وواصل :" لا أقيم المنافسين.. لكن المكسيك لعب أمام الأرجنتين لعبوا بتكتيك جيد، و قدموا أداء رائعا وقتاليا.. ولكن فجأة جاء ميسي".

وأضاف :" كل مباراة مختلفة عن الأخرى.. لدى خصمنا نقاط قوة وضعف، علينا الحذر من الأولى واستغلال الثانية".