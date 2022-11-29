بالصور.. دخول فئة الفحل وإنتاجه للوني “المجاهيم” و”الحمر” في أول أشواط “مهرجان الإبل”

بدأ اليوم الثلاثاء، دخول فئة الفحل وإنتاجه المشاركة في النسخة السابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

واستقبلت لجان الفرز المبدئي عند بوابات الدخول بالصياهد فئة الفحل وإنتاجه للوني المجاهيم والحمر، على أن تستعرض أمام لجنة التحكيم في أول أيام انطلاق فعاليات المهرجان بعد غد الخميس.

وتشهد النسخة السابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يحمل هذا العام شعار "همة طويق" تحديثات جديدة، أبرزها استحداث شوط البداوة، وكأس الوصافة في مسابقة فئة نخبة النخبة، وتخصيص نصف مليون ريال للوصيف، إضافة إلى 40 نقطة للتنافس على جائزة الشداد؛ والعشرين دق في فئة شلفا ولي العهد، مع استحداث شوط "هجيج القعدان"، وإضافة نقاط جديدة لفئات جائزة "شداد ندر الصّفر".

ويضم المهرجان الذي يعتبر الأضخم عالمياً منطقة تجارية مميزة تُعرف بشارع الدهناء تتوفر فيها كل احتياجات رواد المهرجان، ومن ذلك محلات للأسر المنتجة وعربات للأطعمة ومحلات تجارية متنوعة؛ كما يصاحب فعاليات المهرجان حراج يومي للإبل بألوانها كافة.