الأخضر صدر والأحمر أخير.. ألوان قلائد المنقيات في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أتاحت لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة، للمُلاك تحديد التفاوت في مكامن جمال فردياتهم المشاركة في أشواط الجمل، عبر وضع قلادة ذات لون معين في عنق الفردية حسب التدرج في درجة مكامن الجمال، وحدد في كل منقية (صدر، وسط، أخير).

وخصصت لجان التحكيم في منافسات بيرق المؤسس توزيع المنقية إلى "صدر" فيه 40 متن وهي الفرديات الأكثر جمالاً يضع خلالها المالك في عنق كل فردية منها قلادة ذات لون أخضر؛ و25 متن "وسط" يوضع في عنق كل فردية منها قلادة ذات لون أصفر، و15 متن أخير يوضع في عنق كل فردية منها قلادة ذات لون أحمر، فيما تتفاوت أعداد صدر ووسط وأخير المنقيات المشاركة في سيف الملك وشلفا ولي العهد وشوط البداوة.

ويعتبر الصدر في المنقية هو الفرديات الأكثر جمالاً يليه الوسط ثم الأخير.

وتأتي هذه الخطوة من القائمين على المهرجان لإتاحة الفرصة أمام ملاك الإبل للمشاركة في الرأي وتحديد التدرج في مكامن الجمال لفرديات منقياتهم في أشواط الجمل فقط.

وتتضمن النسخة السابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يحمل هذا العام شعار "همة طويق" تحديثات جديدة، أبرزها استحداث شوط البداوة، وكأس الوصافة في مسابقة فئة نخبة النخبة، وتخصيص نصف مليون ريال للوصيف، إضافة إلى 40 نقطة للتنافس على جائزة الشداد؛ والعشرين دق في فئة شلفا ولي العهد، مع استحداث شوط "هجيج القعدان"، وإضافة نقاط جديدة لفئات جائزة "شداد ندر الصّفر".