من اليوم الأول.. محبو الإبل يتابعون مسيرات دخول المنقيات

شهدت مسيرات دخول المنقيات المشاركة في فئة الفحل وإنتاجه ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم الثلاثاء؛ حضوراً جماهيرياً رافق المنقيات من نقطة الانطلاق حتى الوصول إلى بوابات الدخول للجان الفرز المبدئي في مشهد عكس الترتيب المنظّم.

وحظيت مسيرة الفحول المنتجة للوني المجاهيم والحمر في أول أيام عمليات الدخول قبل العرض النهائي أمام لجنة التحكيم بعد غدٍ (الخميس) بمتابعة من هواة وعشاق ذلك الموروث الشعبي.

وكانت منافسات فئة الفحل وإنتاجه شهدت اليوم تأهل 7 مشاركين في لون المجاهيم لمرحلة التحكيم النهائي فيما تأهل 5 مشاركين في لون الحمر لمرحلة التحكيم النهائي

وتستكمل منافسات فئة الفحل وإنتاجه بدخول لوني الوضح والشقح غداً (الأربعاء) ولوني الشعل والصفر بعد غد (الخميس).

ويعد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي تقام فعالياته بالصياهد تحت شعار "همة طويق" الأكبر من نوعه عالمياً لجهة عدد المشاركين والجوائز، ويشهد مشاركات خليجية عربية وعالمية وحقق أرقاماً قياسية، عمل خلاله نادي الإبل بكل إمكاناته من أجل خدمة الإبل ومُلّاكها وكذلك محبي ذلك الموروث الشعبي بشكل يرضي طموحات الجميع.

وشهدت النسخة السابعة من المهرجان تحديثات جديدة، أبرزها استحداث شوط البداوة، وكأس الوصافة في مسابقة فئة نخبة النخبة، وتخصيص نصف مليون ريال للوصيف، إضافة إلى 40 نقطة للتنافس على جائزة الشداد؛ والعشرين دق في فئة شلفا ولي العهد، مع استحداث شوط "هجيج القعدان"، وإضافة نقاط جديدة لفئات جائزة "شداد ندر الصّفر".