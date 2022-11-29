عواصف رعدية وأمطار غزيرة مصحوبة بتساقط للبرد وجريان السيول على #مكة_المكرمة #عاجل

أصدر المركز الوطني للأرصاد في تحديث له، تحذيراً عالي الدرجة من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان للسيول، وانعدام في مدى الرؤية، مع ارتفاع الأمواج، تشمل تأثيرها كامل المحافظة والأجزاء الساحلية خاصة.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 12 من صباح يوم غد.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمكة المكرمة الجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة أثناء هطول الأمطار، وبأهمية الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.