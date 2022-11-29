الأرصاد: هطول أمطار رعدية غزيرة على #جدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، في تحديث له، تنبيهاً متقدماً من أمطار متوسطة إلى غزيرة على كامل محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان للسيول، وانعدام في مدى الرؤية، تشمل تأثيرها كامل المحافظة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 من صباح يوم غد.

فيما دعت المديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من حالات مناخية.

وأهابت بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالسيول المنقولة والمستنقعات المائية، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية.