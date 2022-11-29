ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.. 12 متأهلاً للتحكيم النهائي في فئة الفحل وإنتاجه للوني المجاهيم والحمر

أعلنت لجان التحكيم المبدئي في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اليوم الثلاثاء، تأهل 7 مشاركين في فئة الفحل وإنتاجه للون المجاهيم و5 مشاركين للون الحمر لمرحلة التحكيم النهائي.

وجاءت أسماء المتأهلين للتحكيم النهائي في فئة المجاهيم على النحو التالي: سالم هادي بن مسعود المري، وعبدالله صالح السندوانه المري، وفرج محمد شعف الدوسري، وفيصل بادي بداح الدوسري، ومحمد بن راشد بن علي المري، ومحمد عبدالهادي بن محمد المري، وجابر حمد جابر المري.

وفي فئة الحمر تأهل كل من: حميدى بن الغفيلي بن الحميدي البقمي، وسمير زهيان بن فهد المطيري، وعبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي، وهادي بن عبدالله بن عبدالهادي الدوسري.

ودخلت اليوم فئة "الفحل وإنتاجه" للوني "المجاهيم" و"الحمر" وسط تنافس وإقبال كبيرين من ملاك الإبل بدول الخليج العربي على الشراء، نظراً للعائد الاقتصادي الكبير المتوقع تحقيقه نتيجة الفوز أو التأهل للتصفيات النهائية للمسابقة.

وشهدت مسيرات دخول المنقيات المشاركة في فئة الفحل اليوم حضوراً جماهيرياً رافق المنقيات من نقطة الانطلاق حتى الوصول إلى بوابات الدخول للجان الفرز المبدئي في مشهد عكس الترتيب المنظّم.

وحظيت مسيرة الفحول المنتجة للوني المجاهيم والحمر في أول أيام عمليات الدخول قبل العرض النهائي أمام لجنة التحكيم بعد غدٍ (الخميس) بمتابعة من هواة وعشاق ذلك الموروث الشعبي.

وتستكمل منافسات فئة الفحل وإنتاجه بدخول لوني الوضح والشقح غداً (الأربعاء) ولوني الشعل والصفر بعد غد (الخميس).

ويعد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي تقام فعالياته بالصياهد تحت شعار "همة طويق" الأكبر من نوعه عالمياً لجهة عدد المشاركين والجوائز، ويشهد مشاركات خليجية عربية وعالمية وحقق أرقاماً قياسية، عمل خلاله نادي الإبل بكل إمكاناته من أجل خدمة الإبل ومُلّاكها وكذلك محبي ذلك الموروث الشعبي بشكل يرضي طموحات الجميع.

وشهدت النسخة السابعة من المهرجان تحديثات جديدة، أبرزها استحداث شوط البداوة، وكأس الوصافة في مسابقة فئة نخبة النخبة، وتخصيص نصف مليون ريال للوصيف، إضافة إلى 40 نقطة للتنافس على جائزة الشداد؛ والعشرين دق في فئة شلفا ولي العهد، مع استحداث شوط "هجيج القعدان"، وإضافة نقاط جديدة لفئات جائزة "شداد ندر الصّفر".