مختص يحذر: البكاء شيء صحي لكن استمراره مشكلة

أكد الدكتور أسامة النعيمي، استشاري أول الطب النفسي، أن البكاء شيء صحي لكن استمراره هو المشكلة.

وقال استشاري الطب النفسي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية" مساء اليوم الثلاثاء، إن الحزن واجب في حق من افتقدناه، مضيفا: “كل شخص يعبر عن عواطفه بطريقته، ومنها البكاء”.

وحذر الدكتور أسامة النعيمي من أن يتحول البكاء إلى رفيق فيتحول الفقدان إلى ذكرى مؤلمة للشخص، قائلا: “لا يجب أن يكون الحزن عائق لتذكر الأشياء الجميلة.. وأنا ضد الأشخاص الذين يحتفظون بذكريات من الماضي كلما أرادوا أن يحزنوا يعودوا إليها فتتحول إلى ذكريات مؤلمة”.