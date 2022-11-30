نهاية الحالة السادسة اليوم.. محلل #طقس: #أمطار شبه غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة على عدة مناطق

قال الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني إنه من المتوقع اليوم الأربعاء هطول أمطار من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء متفرقة والمرتفعات ما بين مناطق بدر و رابغ قد تمتد إلى جدة وجنوب المدينة وأجزاء محدودة من القصيم و حفر الباطن وشمال شرق حائل.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أنه من المتوقع كذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة حتى شمال الوسطى .

وأكد نهاية الحالةً الجوية السادسة لموسم "الوسم" للعام الجاري 1444هـ اليوم.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الامطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة،حائل،الحدود الشمالية، القصيم والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق), في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير والباحة