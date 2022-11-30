ارتفاع #أسعار_النفط.. و #برنت عند 83.98 دولار

صعدت أسعار النفط ، البوم الأربعاء، مع تراجع مخزونات الخام الأمريكية، إلا أن المخاوف من إبقاء أوبك+ سياسة الإنتاج دون تغيير في اجتماعها القادم حدت من المكاسب.

ارتفاع برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتًا أو 1.14٪ إلى 83.98 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:22 بتوقيت جرينتش.

ارتفاع الخام الأميركي

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتًا أو 1.2٪ إلى 79 دولارًا للبرميل.

وتراقب السوق الاجتماع القادم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المعروفة باسم أوبك+.