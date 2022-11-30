أعداء في العلن أصدقاء في الخفاء.. #إيران تعهدت لإسرائيل بعدم استهداف رعاياها #عاجل  

في الوقت الذي تبدي فيه إيران العداء لإسرائيل في لعلن، فإنه تربطهما علاقة صداقة في الخفاء ، حيث تعهدت طهران لتل أبيب بعدم استهداف أي إسرائيل في تايلاند.

وفي التفاصيل، أبلغت الحكومة التايلاندية الحكومة الإسرائيلية بأنها تلقت تعهدًا من إيران بعدم شن هجمات ضد أهداف إسرائيلية على أراضيها، وفقاً لما كشفته برقية وجهت إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية ومسؤولين إسرائيليين أيضا اطلعوا على الأمر.

وبينت البرقية أن المديرة السياسية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عليزا بن نون ، التقت مسؤولا رفيعا في وزارة الخارجية التايلاندية في بانكوك، وقد أطلع المسؤول التايلاندي حينها ضيفته الإسرائيلية أنه زار طهران في أغسطس الماضي، حيث طلب من الإيرانيين إعادة تأكيد التزام، تعهدوا به قبل عام دون أن يعلن عنه، بعدم استهداف إسرائيليين في تايلاند، مشيرًا إلى أن طهران أكدت التزامها بهذا التعهد.

وتعد تايلاند وجهة سياحية رئيسية للإسرائيليين، وقد اتهم المسؤولون في تل أبيب مرارا خلال السنوات الماضية المخابرات والعملاء الإيرانيين بمحاولة شن هجمات على مواطنين إسرائيليين في البلاد.