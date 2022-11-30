ارتفاع أسعار #الذهب مع تراجع #الدولار

صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مدعوما بتراجع الدولار، إذ ركز المستثمرون إلى حد كبير على كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعيا وراء أي مؤشرات على مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.

الذهب في المعاملات الفورية

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1752.95دولار للأوقية عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش.

العقود الأمريكية الآجلة للذهب

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1768.20 دولار، وانخفض مؤشر الدولار 0.2 في المائة مما يجعل السبائك أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

المعادن النفيسة

وبين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 21.23 دولار، وزاد البلاتين 0.5 في المائة إلى 1007.75 دولار وارتفع البلاديوم 1.2 في المائة إلى 1855.25 دولار