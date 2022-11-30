شاهد.. ردة فعل #بايدن عقب فوز منتخب #الولايات_المتحدة على #إيران (#فيديو)

أظهرت لقطات فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يعبر عن فرحته عقب فوز منتخب الولايات المتحدة الأمريكية على إيران أمس الثلاثاء وتأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم.

وظهر "بايدن" في مقطع فيديو وهو يسرع إلى المنصة خلال مؤتمر في ميشيغان، والتقط الميكروفون، في حماسة زائدة، صارخاً في الحشد: "الولايات المتحدة هدف وإيران صفر، المباراة انتهت!".

وأضاف: "كانت مباراة عظيمة. لقد تحدثت مع اللاعبين والمدرب وأخبرتهم بأنهم يمكنهم فعل ذلك، وفعلوها.