234×60
أخبار دوليّة

شاهد.. ردة فعل #بايدن عقب فوز منتخب #الولايات_المتحدة على #إيران (#فيديو)

30 نوفمبر 2022 · < 1 minute
بايدن

أظهرت لقطات فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يعبر عن فرحته عقب فوز منتخب الولايات المتحدة الأمريكية على إيران أمس الثلاثاء وتأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم.

وظهر "بايدن" في مقطع فيديو وهو يسرع إلى المنصة خلال مؤتمر في ميشيغان، والتقط الميكروفون، في حماسة زائدة، صارخاً في الحشد: "الولايات المتحدة هدف وإيران صفر، المباراة انتهت!".

وأضاف: "كانت مباراة عظيمة. لقد تحدثت مع اللاعبين والمدرب وأخبرتهم بأنهم يمكنهم فعل ذلك، وفعلوها.

 

 