أستراليا تطالب واشنطن بإنهاء ملاحقة مؤسس #ويكيليكس

طلب رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهاء محاكمة مؤسس موقع «ويكيليكس»، الأسترالي جوليان أسانج.

وقال «ألبانيز» أمام البرلمان الأسترالي، اليوم: «أثرت هذا الأمر شخصيا مع ممثلين عن الحكومة الأمريكية. موقفي واضح وبينته للإدارة الأمريكية بأن الوقت قد حان لإنهاء هذا الأمر».

وأضاف: «هذا مواطن أسترالي. أنا لا أتعاطف مع تصرفات السيد أسانج في سلسلة كاملة من الأمور، لكن عليك أن تصل إلى نقطة يطرح من خلالها سؤال حول الهدف من مواصلة هذا الإجراء القانوني الذي يمكن أن يستمر لسنوات عديدة في المستقبل».

ولم يذكر ألبانيز ما إذا كان قد ناقش مسألة «أسانج» مباشرة مع «بايدن»، عندما عقدا اجتماعا ثنائيا على هامش قمة «آسيان» في كمبوديا قبل أسبوعين. لكنه قال إنه دافع عنه «في اجتماعات جرت مؤخراً»، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية.