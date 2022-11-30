لعلاج زوجته من #السرطان.. لبناني يقتحم مصرفا ويهدد بحرقه

أقدم مودع لبناني، على اقتحام مصرف "الاعتماد" فرع شحيم في جبل لبنان، اليوم الأربعاء؛ للمطالبة بوديعته، حيث هدد بإحراق المصرف بمن فيه، إذا لم يحصل على وديعته التي تبلغ حوالي 200 ألف دولار لمعالجة زوجته التي تعاني من مرض السرطان.

استكمال العلاج

وقال ابن المودع، المتواجد خارج المصرف: "والدتي مريضة، وبعنا قطعتي أرض ومحلين ووضعنا الأموال في البنك، وتقدمنا بشكوى إلى القضاء قبل عام للحصول على أموالنا، والآن والدتي مريضة وبحاجة لعلاج وقد تدّين والدي مبلغًا من المال لعلاج زوجته، والآن نحن بحاجة لاستكمال العلاج".

وأضاف: "لم يعد هناك أي شيء يخسره، والدي خسر كل شيء، وإذا لم يحصل على وديعته فإنه سيحرق المصرف بمن فيه".

إغلاق المصرف

وينتظر المودع نتيجة المفاوضات مع مدير المصرف المتواجد في داخله مع الموظفين، حسبما أعلن ابنه، وحضرت القوى الأمنية إلى داخل المصرف وأقفلت المصرف، وحضرت سيارة للدفاع المدني تحسباً لحدوث أي طارئ.

تحرير الوديعة

من جهتها، أعلنت جمعية صرخة المودعين عبر حسابها على "تويتر" اليوم أنها تساند المودع، مشيرة إلى أن عملية تحرير وديعة المودع مستمرة من بنك الاعتماد اللبناني.