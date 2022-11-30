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الأخبار المحلية

#الجوازات تكشف شروط الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية عبر #أبشر

30 نوفمبر 2022 · < 1 minute
منصة أبشر

كشفت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن اشتراطات تقديم بلاغ بشأن تغيب العمالة المنزلية، وذلك إلكترونياً عبر منصة «أبشر».

وأوضحت «الجوازات» على «تويتر»، اليوم، أنه لا بد من التحقق من الشروط التالية أثناء تسجيل بلاغ التغيب:

- أن تكون هوية المقيم سارية الصلاحية.

- يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول.

- يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يوماً فقط عبر خدمة «تواصل» على منصة «أبشر».

- إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يوماً، لا يتم إلغاؤه نهائياً.

- ألا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل.

 

 

 

 