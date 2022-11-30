الجوازات تكشف شروط الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية عبر #أبشر

كشفت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن اشتراطات تقديم بلاغ بشأن تغيب العمالة المنزلية، وذلك إلكترونياً عبر منصة «أبشر».

وأوضحت «الجوازات» على «تويتر»، اليوم، أنه لا بد من التحقق من الشروط التالية أثناء تسجيل بلاغ التغيب:

- أن تكون هوية المقيم سارية الصلاحية.

- يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول.

- يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يوماً فقط عبر خدمة «تواصل» على منصة «أبشر».

- إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يوماً، لا يتم إلغاؤه نهائياً.

- ألا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل.