«ع د ل» و«ر د ع».. شاهد أبرز #اللوحات_المميزة في مزاد #أبشر #عاجل

كشفت منصة «أبشر»، الرائدة في تقديم الخدمات الإلكترونية، عن أبرز لوحات المركبات المميزة المعروضة في مزاد بيع اللوحات إلكترونياً عبر المنصة.

وأعلنت المديرية العامة للمرور، الأحد الماضي، طرح مزاد اللوحات الإلكترونية عبر منصة «أبشر»، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن المزاد الإلكتروني سيستمر حتى اليوم 30 نوفمبر الجاري.

وحدّدت «المرور» طريقة الدخول إلى المزاد من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى منصة «أبشر».

- اختيار «خدماتي»، وبعدها اختيار «المرور».

- ثم اختيار خدمة «مزاد اللوحات الإلكتروني».