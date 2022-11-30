وزير الرياضة يحفز لاعبي #الأخضر قبل مواجهة المكسيك: «ارفعوا فينا الطموح» #قطر2022 #معاك_يالأخضر

وجه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رسالة تحفيزية قوية للاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الحسم أمام المكسيك، المقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.

ونشر «الفيصل» على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» قبل قليل، مقطع فيديو تحفيزي للاعبي المنتخب، ظهر فيه لقطات من فوزهم على الأرجنتين، وكذلك تدريباتهم الاستعدادية لمباراة حسم التأهل إلى الدور الثاني.

وعلق وزير الرياضة على الفيديو قائلاً: «بالتوفيق يا أبطال.. فالكم التأهل بإذن الله».