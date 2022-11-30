أرامكو: إغلاق ثلاث صفقات تاريخية مع “بي كي إن أورلن” في بولندا

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، عن نجاحها في إغلاق ثلاث صفقات تاريخية مع شركة التكرير وبيع الوقود البولندية "بي كي إن أورلن"، وذلك من خلال "أرامكو لما وراء البحار بي في" التابعة لأرامكو السعودية، ومقرها هولندا.

وكجزء من الصفقة التي تم الإعلان عنها للمرة الأولى في يناير 2022، استحوذت الشركة على حصص ملكية بـ 30 في المائة في مصفاة بسعة 210 آلاف برميل في اليوم في جدانسك، و 100 في المائة في شركة تسويق ومبيعات منتجات الوقود، و 50 في المائة في شركة تسويق وتعبئة وقود الطائرات لمشروع مشترك مع شركة "بي بي أوروبا إس إي" التي تعمل في سبعة مطارات ببولندا، وذلك بعد اندماج "بي كي إن أورلن" مع شركة "غروبا لوتوس".

وتمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة كبيرة في إستراتيجية أرامكو السعودية طويلة الأجل بهدف تطوير قدراتها المتكاملة للتكرير والبتروكيميائيات، وتعمل على محاولة توسيع محفظة منتجاتها عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية بأكملها. وتهدف هذه الصفقات لأن تكون أساسا صلبًا لمزيد من تطوير الأعمال، وتعمل على إكمال إستراتيجية أرامكو السعودية لتعزيز قدراتها في تحويل السوائل إلى مواد كيميائية إلى ما يصل لأربعة ملايين برميل يوميًا.

وتعليقًا على إغلاق هذه الصفقات، قال محمد القحطاني النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو "تعد هذه الاستثمارات جزءًا من جهودنا لتعزيز وجود أرامكو في سوق أوروبي رئيسة، وتوفير فرصة مميّزة لتطوير مسارات جديدة فيما يتعلق بتحويل السوائل إلى مواد كيميائية، وذلك بأمل توسيع نطاق أعمالنا في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق على المستوى العالمي ودعم تنويع استثماراتنا. وفي الوقت نفسه، نتطلع للمواصلة في تطوير محفظة منتجاتنا من خلال إستراتيجيتنا للتحوّل المستمر في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق".

ومن جهته، قال دانييل أوباجتيك رئيس مجلس إدارة بي كي إن أورلن "تتسم هذه الصفقات بأهمية إستراتيجية في زيادة إمدادات الطاقة، ليس فقط في بولندا وإنما في المنطقة بأكملها، لقد عملنا على تأسيس أكبر شركة في وسط أوروبا بمحفظة أصول متنوعة من شأنها تعزيز الأعمال الحالية بشكل فعال وتطوير أخرى جديدة. وهذا يخلق فرص نمو جديدة تسمح لنا بمواصلة التوسع في المنتجات المتوقعة وذات هوامش الأرباح المرتفعة".

كما أبرمت أرامكو و بي كي إن أورلن اتفاقية لبيع النفط الخام تورد بموجبها أرامكو 45 في المائة من طلب بي كي إن أورلن للنفط الخام، بالإضافة إلى هذه الاستثمارات، وقعت أرامكو وسابك وبي كي إن أورلن اتفاقية تطوير مشترك لتقييم الجدوى التقنية والاقتصادية لمشروع البتروكيميائيات المحتمل في جدانسك البولندية.