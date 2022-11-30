أفغانستان.. مقتل 15 شخصا في انفجار “معهد ديني”

أكد المتحدث باسم حكومة إقليم سامانجان شمال أفغانستان إمداد الله مهاجر، مقتل 15 شخصًا، إثر انفجار وقع في معهد ديني في الإقليم، اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى إصابة 20 شخصا على الأقل في الانفجار.

وقالت حركة طالبان: إنها تركز على إقرار الأمن في الدولة التي مزقتها الحرب منذ سيطرتها على البلاد العام الماضي، لكن وقعت عدة هجمات في الأشهر الأخيرة أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليتها عن بعضها.

في السياق ذاته، قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وأصيب 23 بجروح، في عملية انتحارية استهدفت شاحنة للشرطة في غرب باكستان، وتبنتها حركة طالبان الباكستانية.

وأعلنت حركة طالبان الباكستانية، وهي جماعة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية، في وقت سابق هذا الأسبوع، إلغاء اتفاق هش لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه مع الحكومة في يونيو، وأمرت مقاتليها بشن هجمات.

وقال مسؤول الشرطة في كويتا أزهر مهاسر لوكالة فرانس برس: إن التفجير الأربعاء استهدف شاحنة للشرطة كانت تستعد لمواكبة فريق تلقيح في مدينة كويتا، مشيرا إلى مقتل شرطي وامرأة وطفل.