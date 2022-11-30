تنبيهات هامة من #أمن_الطرق للمسافرين إلى #قطر عبر المنفذ البري

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق مجموعة من التنبيهات الهامة للمسافرين إلى قطر عبر المنفذ البري لحضور بطولة كأس العالم 2022، التي تشهد لقاء منتخبنا الوطني مع نظيره المكسيكي، في العاشرة مساء اليوم.

وتضمنت تنبيهات «أمن الطرق» مجموعة من الإجراءت الواجب إتباعها قبل السفر، وهي: فحص المركبة والتأكد من سلامتها، الحصول على قدر كافِ من النوم، معرفة الأحوال الجوية المتوقعة، والتقيد بالسرعات المحددة.

كما تضمنت التنبيهات: إبقاء مسافة آمنة بينك وبين المركبات الأخرى، وعدم استخدام الهاتف النقال عند القيادة، وفي حال الحاجة إلى أي دعم أثناء الرحلة يمكن الاتصال بالرقم «911».