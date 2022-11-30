سفير النرويج يشيد بجهود المملكة في طباعة المصحف الشريف

زار سفير مملكة النرويج لدى المملكة، توماس ليد بول، والوفد المرافق له، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة.

والتقى سفير النرويج خلال الزيارة الأمين العام للمجمع، خالد بن سليمان النفيسي، وأطلع على نبذة تعريفية عامة عن المجمع وعن آلية عمله التي يقوم بها وفق نظامه واختصاصاته في خدمة كتاب الله، وخدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وشاهد السفير الفيلم الوثائقي عن المجمع، الذي يروي أبرز الإنجازات التي حقَّقها، والأرقام التي تحققت في طباعة المصحف الشريف، وكيفية التدقيق والمراجعة، والاطلاع على عدد من الإصدارات التي أنتجها المجمع، ومختلف الترجمات والروايات الخاصة بالقرآن الكريم، وعلى نسخة من مصحف «برايل» المخصص للمكفوفين .

وأثنى سفير مملكة النرويج على الجهود الحثيثة التي يبذلها القائمون على خدمة المجمع من اهتمام بكتاب الله الكريم، خاصة من حيث استخدام أحدث التقنيات في الطباعة والتدقيق.